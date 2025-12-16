AKP süreç raporunu cuma günü TBMM'ye teslim edecek

AKP Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunulacak rapor üzerinde çalışmaları sürdürüyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon üyesi bazı vekillerle rapora son şeklini vermek üzere bir araya geldi. Raporun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra cuma gününe kadar TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi. Görev süresi iki hafta sonra tamamlanacak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, tüm partilerin raporlarını teslim etmesinin ardından ortak rapor yazımına başlayacak.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na AKP, CHP, Yeni Yol Grubu henüz rapor sunmadı. TBMM’de AKP Grubu'nda kurmaylar Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için TBMM Başkanlığı'na sunulacak rapor üzerinde çalışma yapıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, rapora son şeklini vermek üzere raporu hazırlayan bazı komisyon üyeleriyle bir araya geldi. AK Partili kaynaklar, raporun geniş bir zaman diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgisine sunulacağını, cuma gününe kadar TBMM Başkanlığı’na teslim edilmesinin planladığını belirtti.

AKP'nin raporunun 11 bölümden ve yaklaşık 65 sayfadan oluştuğu, 5 kişilik ekibin yazdığı rapor üzerinde düzenleme yapıldığı öğrenildi. AKP'li kaynakların aktardığına göre raporda, teröre karşı mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, süreçle ilgili gelişmeler, yasal yönden atılması gereken adımlara ilişkin öneriler yer alıyor.

PKK’nin kendini feshettiğine işaret edilen raporda örgüt üyeleri için “suça karışanlar” ve “suça karışmayanlar” ayrımı yapılması, örgütün kendini feshetmesi sebebiyle yardım ve yataklık suçlarından hükümlülerin suçlarının düşülmesi ve bunlara belli sürelerle adli takip şartı getirilmesi öneriliyor. Suça karışan ancak cezaevinde olmayanlara Türk Ceza Kanunu kapsamında indirimli cezalar verilebilmesi, suça karışmayan örgüt üyeleri için “eve dönüş” düzenlemeleri öngörülüyor.

ORTAK RAPOR NASIL HAZIRLANACAK

Tüm partilerin raporunu TBMM Başkanlığı’na sunmasının ardından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun nihai ortak rapor yazımına başlanması planlanıyor. Bu raporun nasıl hazırlanacağına ilişkin komisyonun Çalışma Usul ve Esasları’nda bir hüküm yer almıyor.

Bu noktada rapor yazımı için komisyondan partileri temsil eden birer vekilden ekip oluşturulabileceği veya grubu bulunan siyasi partilerin komisyondaki grup koordinatörlerinin bir araya gelerek çalışabileceği belirtiliyor. Nihai raporda partilerin ortaklaştığı başlıkların yer alacağı, bu süreç kapsamında yapılması öngörülen düzenlemelerin ise ayrıca belirtileceği ifade ediliyor.

Yasal düzenlemelerin, “terör örgütünün kendisini feshettiğinin devletin ilgili birimlerinin somut delillerle ortaya koymasının ve 'gerekli kanun düzenlemelerin yapılabileceğini” belirtmesinin ardından yapılacağı belirtiliyor.

Bu aşamadan sonra hazırlanacak kanuni düzenlemelerle ilgili etki analizlerine başlanması ve uzmanlarla bir araya gelinerek çalışma yapılması öngörülüyor. Bu noktada kanun teklifinin tüm partiler tarafından ortak mı yoksa AKP tarafından mı getirileceği konusunda ise henüz netlik bulunmuyor. Mevcut uygulamada, milletvekillerinin veya diğer partilerin sunduğu kanun teklifleri gündeme gelmezken, AKP tarafından sunulan kanun teklifleri TBMM Genel Kurulu’ndan geçiyor.

Son aşamada, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda oluşturulacak nihai raporu TBMM Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor.