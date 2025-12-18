AKP, süreç raporunu Erdoğan'la paylaştı
AKP'nin süreçle ilgili raporunun Erdoğan'la paylaşıldığı, yarın TBMM Başkanlığı'na iletileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
AKP, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaştı.
AA muhabirinin kaynaklarından aldığı bilgiye göre, AKP’nin ‘Terörsüz Türkiye’ adı verilen süreç doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor tamamlandı.
YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA İLETİLECEK
Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Erdoğan'a teslim edildi. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığı'na iletecek.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.