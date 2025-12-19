AKP süreç raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu

TBMM'de sürdürülen çözüm süreci komisyonunun dinleme aşamalarının bitmesinin ardından, AKP de raporunu bugün Meclis Başkanlığı'na sundu.

Böylece süreç komisyonunda yer alan tüm partilerin raporları Meclis Başkanlığı'na sunulmuş oldu.

AKP'nin raporu öncelikle dün akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu.

15 BAŞLIK, 60 SAYFA

Raporun Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdülhamit Gül raporun 15 başlık ve 60 sayfadan oluştuğunu belirtti. Gül'ün açıklamaları şöyle:

"BAŞLIK 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'"

"Bugün raporumuzun genel Başkan yardımcımız Mustafa Şen ve adalet Komisyonu başkanımız Cüneyt Yüksel hocamızla birlikte terörsüz Türkiye’ye ilişkin AK Parti grubumuzun komisyondaki üyelerimizin katkılarıyla sayın cumhurbaşkanımız genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla AK PARTİ grubumuz partimizin görüşlerin önerisini meclis başkanımıza sunduk.

Çok önemli bir süreç bu sürecin terörsüz Türkiye süreci için kararlı Siyaseti liderliği ile yol açan Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz yine milliyetçi yine süreçteki yapıcı üslubuyla Başkanlığıyla meclis başkanımız Sayın Numan kurtulmuş‘u çok teşekkür ediyoruz 15 başlıkta raporumuzu sunduk 60 sayfalık bir rapor çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımızın partideki yetkili ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık meclis başkanımıza sunduk burada başlıkları özetlemek gerekirse Türkiye’deki yapılan çalışmaları ak Parti’nin meseleye bakışı bir diğer başlık ak Parti’nin döneminde atılan tarihi adımları hatırlatan çözüm arayışları bir diğer başlık özellikle ak Parti hükümeti döneminde yapılan çözüm arayışlarına da vurgu yapan başlık Türkiye yüzyılı ve terörsüz Türkiye bir başlık.

"MÜSTAKİL VE GEÇİCİ BİR KANUN"

Tespit ve teyit mekanizması olması ve bu mekanizmanın nasıl oluşacağı ne yapacağına ilişkin önerimiz bir diğer başlık kamu düzeni ve sürece süreç terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yine ekonomik etkileri uluslararası tecrübeler ve Türkiye modeli ve bu modelin Türkiye’ye özgü Türkiye’nin kendi dinamikleri ile bu çözüme ilişkin nasıl bir model ortaya koyuyor bir diğer başlık.

Müstakil ve geçici bir kanun olması yönünde bir önerimiz var. Geçiş kanunu, geçiş hukuku anlamında değil, bir geçici kanun ve müstakil bir kanun bu döneme ilişkin söz konusu

Toplumsal uyum yine bir diğer başlığımız ve tasfiye sonrası da demokratikleşme anlamında Türkiye’nin daha ileri demokrasiye ulaşması anlamında atılması gereken adımlar sayın cumhurbaşkanımızın Türk Kürt Arap hem ülkeye hem bölgeye coğrafyaya nasıl katkıda bulunduğunu anlatan terörist Türkiye sürecini başarıya ulaşmasını anlatan sonuç kısmı var."