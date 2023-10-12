AKP talep etti: TBMM'de gizli oturum

TBMM, İsrail-Filistin çatışmalarını görüşmek üzere toplandı. AKP Grubu'nun talebi üzerine "gizli" oturuma geçildi. Yürütme adına oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Oturumda görüşülenler 10 yıl boyunca gizli tutulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, AKP'nin isteği üzerine İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeleri bugün gizli oturumda görüşüyor.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili Türkiye’nin tavrı merakla beklenirken burünkü oturumda, AKP’den ilginç bir hamle geldi. AKP Grubu, çatışmaların kapalı oturum ile görüşülmesini talep etti.

Kurtulmuş, AKP Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirdi.

İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çaba ele alınacak. Görüşmede, siyasi parti grupları da konuşma yapacak. Genel görüşmenin ardından Meclis’in ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.

GİZLİ OTURUM NASIL YAPILIR?

»TBMM Genel Kurulu'nda gizli oturum yapılması durumunda oturum tutanağını yeminli stenograflar tutuyor.

»Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapıyor.

»Oturum bitince ilgili tutanak metni bir zarf içerisinde katip üyeler tarafından mumla mühürleniyor ve TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor.

»Oturumda tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milletvekilleri konuyla ilgili açıklama yapamıyor.

»Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

»Bu süre bitiminde ise o günkü TBMM yapısında grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine arşivdeki gizli tutanak, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kamuoyuna açılabiliyor.