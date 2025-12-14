AKP tarımı bitirdi, kurumu batırdı

İktidarın çiftçiyi topraktan kopma noktasına getiren tarım politikası, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ekonomisini de altüst etti. 2023’ü 675,4 milyon TL kâr ile kapatan TMO’nun 2024 yılında astronomik zarara imza attığı belirlendi.

TMO, “Başta buğday olmak üzere hububat piyasasını ve gerektiğinde diğer tarımsal ürün piyasalarını düzenlemek ve Devletin uyuşturucu tekelini işletmek üzere” 1938’de kuruldu. Cumhuriyetin ilk kurumlarından olan ofis, AKP hükümetinin kamu değerlerini eriten politikalarından nasibini aldı.

TMO’nun mali hesapları mercek altına alındı. 2022 yılında 384,2 milyon TL, 2023 yılında 675,4 milyon TL kâr eden kurumun, 2024 yılında fahiş tutarda zarara geçtiği tespit edildi. Kurumun 2024 yılı tamamlandığında toplam 12 milyar 96 milyon TL’lik zarar ettiği öğrenildi. Toplam 12 milyar TL’lik zararın, satışların maliyetinde yaşanan artış ve 9,5 milyar TL tutarındaki enflasyon düzeltmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Ofisin 12 milyar TL’lik zararının yanı sıra buğday, arpa ve mısır üretimine yönelik veriler de AKP’nin tarım politikalarının sonuçlarına ayna tuttu. Yurt içi buğday üretiminin 2024 yılında, 2023 yılına oranla yüzde 5, arpa üretiminin yüzde 12, mısır üretiminin ise yüzde 10 azaldığı bildirildi.

AKP hükümeti öncesinde, “Ofis, çiftçinin kara gün dostudur” sloganıyla akıllara gelen TMO’nun yanı sıra çiftçinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz da giderek derinleşti. Çiftçilerin bankalara olan borcu, 1 trilyon 150 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı.