AKP taşı-toprağı satacak: 485 maden sahası ihaleye açılacak

2026’ya girilmesinin ardından özelleştirmeye hız veren ve köprüler ile otoyolları dahi özelleştirme planı yapan AKP ülkenin taşını toprağını da maden şirketlerine peşkeş çekme derdinde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunu kapsamında 485 maden sahasını ihale edecek.

15 GÜN İÇİNDE DUYURULACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte ihale süreci resmen başlarken, sahalara ilişkin detayların MAPEG’in resmi internet sitesinde en az 15 gün süreyle yayımlanacağı bildirildi. İhaleye ilişkin tüm teknik bilgiler, başvuru şartları ve ihale takvimi çevrim içi olarak erişime açılacak.

MAPEG tarafından yayımlanan ilana göre ihalesi yapılacak sahaların bulunduğu iller, erişim numaraları, maden grupları, pafta ve koordinat bilgileri ile alan büyüklükleri resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Ayrıca her bir saha için ihale tarihleri ve şartname detayları da ilan kapsamında yer alacak.

İhale sürecine katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, yayımlanan ihale şartnamesini dikkatle incelemesi gerekiyor. Usul ve esaslara ilişkin tüm ayrıntıların MAPEG’in internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde bulunacağı belirtildi.

15 ŞEHRİN YÜZDE 62'Sİ MADENE RUHSATLI

TEMA Vakfı’nın 2021 tarihli raporuna göre Türkiye’de 15 kentin yüzde 62’si, maden için ruhsatlandırılmış durumda. Ruhsatların en yoğun olduğu bölgelerin başında yüzde 79 ile Kaz Dağları geliyor. Çanakkale ve Balıkesir’in sınırları içinde yer alan bölgede toplam 1634 maden ruhsatı düzenlenmiş durumda.

Artvin, Eskişehir, Zonguldak-Bartın, Ordu ruhsatlılık oranının yüzde 70’in üstünde olduğu kentler olarak dikkat çekiyor.

Ormanların ortalama yüzde 58’i, tarım alanlarının yüzde 60’ı madenlere ruhsatlanmış durumda.