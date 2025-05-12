AKP, TCDD’yi raydan çıkardı

AKP iktidarı döneminde arpalık haline getirilen kurumlardan biri olan TCDD, agresif özelleştirme politikalarına kurban edildi. Hemen her yıl AKP'nin özelleştirme ajandasında bulunduğu belirtilen kurum için ilk özelleştirme adımı 2013 yılında atıldı. Bu kapsamda 1 Mayıs 2013 tarihinde, tüm tepkilere karşın, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu” çıkarıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Bölünmenin ardından 14 Haziran 2016 tarihinde TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu.

KÖTÜ YÖNETİMİN SEMBOLÜ

AKP hükümetleri döneminde kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, TCDD kötü yönetimin acı sonucun sembolü haline geldi. Raylı taşımacılıkta tekel konumunda olan TCDD, AKP döneminde her yıl katlanarak artan zararlara imza attı. TCDD’nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a gönderdiği mali tablolar da kurumun içinde bulunduğu içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serdi.

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ZARAR FAHİŞ BOYUTTA

Mali tablolara göre, TCDD’nin 2022’de 6,3 milyar TL, 2023’te 11,4 milyar TL olan net dönem zararı, 2024 yılının sonunda 37 milyar TL’ye dayandı. TCDD’nin AKP hükümetleri dönemini kapsayan 2002-2024 dönemindeki zararının toplamı ise kayıtlara, 84 milyar 49 milyon 113 bin TL olarak geçti. Zararın dolar karşılığı ise 11 milyar 226 milyon 524 bin dolar olarak hesaplandı. TCDD’nin AKP iktidarları döneminde imza attığı zararlar, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2002: 532 milyon 75 bin TL

• 2007: 530 milyon 266 bin TL

• 2012: 877 milyon 508 bin TL

• 2017: 2 milyar 1 milyon 970 bin TL

• 2022: 6 milyar 386 milyon 57 bin TL

• 2024: 36 milyar 595 milyon 23 bin TL

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11,2 MİLYAR DOLARA YAPILABİLECEKLER

Tahtasız, TCDD’nin 11,2 milyar dolar olarak ifade edilen 2002-2024 dönemi toplam zararı ile inşa edilebilecek çok sayıda proje olduğuna dikkati çekiyor. CHP’li Tahtasız, Türkiye’de 11,2 milyar dolara yapılabilecek bazı yatırımları, “14.000-18.000 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santralı, binden fazla modern okul, 10 büyük hastane, 200 bine yakın konutun dönüşümü” olarak sıralıyor.

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KÖTÜ YÖNETİM NEDEN OLDU

CHP’li Tahtasız, TCDD’deki astronomik zarara yönelik aralarında BirGün Gazetesi’nin de yer aldığı bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. TCDD’nin zararının eski parayla 36,5 katrilyonluk olduğuna dikkati çeken Tahtasız, “Bu zararlar TCDD’nin kötü yönetilmesinin sonucudur” dedi. Toplam 40 milyar TL’ye bitirilebilecek Delice-Çorum Hızlı Tren İhalesi’nin 76 milyar TL’ye ihale edildiğinin altını çizen Tahtasız, “İşte bu şekilde yandaşlara yüksek tutarlara ihale edilen işler TCDD’nin zarardan kurtulmasını engelliyor” diye konuştu. TCDD’nin özelleştirileceği yönündeki tartışmalarla ilgili de konuşan Tahtasız, şu ifadeleri kullandı: “Bu zararların sonucu özelleştirmeyle sonuçlanmaz umarım. Çünkü AKP önce kurumlardaki liyakatli insanları çıkarıyor, yerine kendi yandaşlarını önemli görevlere atıyor. Bu süreçten sonra ihaleler yandaş şirketlere yaklaşık maliyetlerinin çok üzerinde bir bedelle veriliyor ve kurumlar zarar ediyor.”