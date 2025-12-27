AKP teklif hazırladı: Yargısal süreçlerde yeni "tebligat" dönemi

İktidar, yeni yılda çok sayıda kanun teklifini yürürlüğe koymayı amaçlıyor.

AKP milletvekilleri, Tebligat Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi hazırladı. Yeni yılda TBMM Başkanlığı'na sunulacak kanun teklifi ile elektronik tebligatın kapsamı genişletilecek.

KİŞİLER BULUNMADIĞINDA İADE EDİLMEYECEK

Teklife göre, tebligat çıkarmaya yetkili makamlarca, kamu çalışanlarına, mavi kart sahibi yabancılara, uzlaştırmacılara elektronik ortamda tebligat yapılması zorunlu hale gelecek.

Dava açılırken ve icra takibinde elektronik tebligat adresinin bildirilmesi gerekecek. Ayrıca, yurt dışı tebligat süreçlerini hızlandıracak adımlar atılacak.

Beyan edilen ilk adrese teslim edilemediğinde ya da adreste ilgili kişiler bulunmadığında tebligatlar iade edilmeyecek. Bu durumlarda tebligatlar, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ndeki (MERNİS) adreslere gönderilecek.