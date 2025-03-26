AKP teşkilatları kaş yaparken göz çıkardı: Espressolab’in planı suya düştü

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile aralarında belediye başkanları ve İBB bürokratlarının da olduğu 48 ismin tutuklanmasının ardından eylemler sürerken, önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrısı da halkın geniş katılımıyla karşılık buldu.

Boykot edilen firmalar arasında, son yıllarda pek çok yere şube açarak büyüyen kahve zinciri Espressolab de bulunuyor. Özgür Özel, 24 Mart akşamı Saraçhane’de yaptığı “Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz” açıklamasının ardından Espressolab’in İstanbul’daki pek çok şubesi tenhalaştı.

Esat Kocadağ’ın kurduğu ve Kocadağ Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Espressolab, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürüldüğü gün Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin gidip kahve içmesiyle gündeme gelmişti. Daha sonra Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da Espressolab’ın Sakarya’daki bir şubesini ziyaret etmişti.

FİDAN, VARANK, GÜL DESTEK VERDİ

Boykot listesinde yer almasının ardından Espressolab, çeşitli iletişim stratejileriyle imaj yaratmaya çalıştı. Şirket, dünkü “Neden boykot edildiğimizi anlamadık” cümlesiyle başlayan açıklamasında, “Hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik” ifadelerini kullandı.

Ancak Espressolab’in bu tarafsız görünme çabasına, AKP teşkilatları ve iktidara yakın TÜGVA gibi derneklerin destek kampanyasıyla gölge düştü. AKP’liler kahve zincirine destek için Espressolab şubelerine giderek kahve aldı ve destek videosu çekti. Kişilerin elinde, boykot listesinde yer alan bir diğer şirket olan D&R’ın poşetlerinin bulunması dikkat çekti.

Espressolab’a eski Teknoloji Bakanı olan AKP Milletvekili Mustafa Varank ve eski Adalet Bakanı olan AKP Milletvekili Abdülhamit Gül de gitti. Varank, sosyal medya hesabından video da paylaştı.

Mevcut Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Espressolab’de kahve içtiğini gösteren bir fotoğraf da sosyal medyadan paylaşıldı.

Bir grup AKP’li ise skandal bir davranışta bulundu. Espressolab şubesine giden grup, tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutsak edilen Ekrem İmamoğlu ve onunla aynı cezaevinde tutuklu bulunan kişilerin isimlerini kahve bardaklarına yazdırdı.