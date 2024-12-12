AKP toplantısında "hastane randevusu" krizi: Erdoğan, Memişoğlu'ndan izahat istedi

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, hastane randevularındaki sıkıntıların gündeme geldiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan konuyla ilgili açıklama istediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; salı günü yapılan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde, hastane randevularındaki sıkıntılar ve televizyon dizileri masaya yatırıldı.

Toplantıda, AKP'li bazı il başkanları, hastane randevuları ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini, yurttaştan bu yönde yoğun şikâyetler aldıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan konu ile ilgili açıklama yapmasını istedi.

Memişoğlu, 4-5 ay içinde sistemdeki rahatlamayı herkesin hissedeceğini ifade etti.

Bazı il başkanlarının dizilerin aile yapısına zarar verdiği yönündeki şikâyetleri üzerine de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile yapısını güçlendiren programları destekliyoruz. Kanal yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı.