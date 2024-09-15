AKP Türkiye’si tam gaz: Ödülleri kaptılar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ile AKP’de siyaset yapan ve siyasette hızla yükselen isimlere yenileri eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bir eski AKP milletvekili ile AKP milletvekili aday adayı, kritik bakanlıklarda Bakan Yardımcısı pozisyonuna atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında AKP’li bürokratlara da ödül gibi görevlendirmeler yapıldı.

İMAM HATİPTEN MEB’E

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevinden alındı. Şamlıoğlu’nun yerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit’in atandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Muhammet Bilal Macit’in TBMM 24’üncü Dönem Milletvekili olarak görev yapması, “AKP’li bürokratlar ödüllendiriliyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu.

SAĞLIK’TA DEĞİŞİM

Benzer bir değişim Sağlık Bakanlığı bünyesinde de yaşandı. Huzeyfe Yılmaz’ın Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na son verildi. Yılmaz’dan boşalan koltuğa, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde AKP’den milletvekili aday adayı olan Yasin Ayfer Erkoç’un atandığı belirtildi.

YÜKSELİŞE FREN

Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile öte yandan, çok sayıda bürokratın da görevi son buldu. Siyasi kariyeri ile örnek bir AKP’li bürokrat profili çizen Ali Ayvazoğlu, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koltuğundan kaldırıldı. Kararın ardından gözler, Ayvazoğlu’nun dikkat çeken yükselişine çevrildi. Trabzon’da Atatürk Köşkü’nün bekçisi olarak çalışan, ardından AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne işçi olarak giren Ali Ayvazoğlu, belediyede çalışırken Bahar Ayvazoğlu ile evlendi. Bahar Ayvazoğlu, AKP’den milletvekili olarak seçilince Ali Ayvazoğlu da Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak görevlendirildi. Siber Güvenlik Zirvesi’ne, “osmanlı kostümü” ile çıkan AFAD Eski Daire Başkanı İrfan Keskin de görevinden alınan bürokratlar arasında yer aldı. Keskin’in Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevinin son bulduğu kaydedildi.

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Fotoğraf (Soldan sağa): Mustafa Levent Sungur, Hakan Gedikli, Kasım Yenigün

ÇİFT MAAŞLI BÜROKRATLAR

AKP döneminde kamuda birden fazla yerde görev yapan ve “çift maaşlılar” olarak nitelendirilen isimlere yenileri ekleniyor.

AKP’nin, “çift maaşlı” bürokratlarından bazıları ve görevleri ise şöyle:

Mustafa Levent Sungur

TOKİ Başkanlığı’na getirilen Sungur, aynı zamanda Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeliği de yapıyor.

Hakan Gedikli

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne getirilen Gedikli, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanvekili koltuğunda oturuyor.

Kasım Yenigün

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’ne atanan Yenigün, Kastamonu Üni. Rektör Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.