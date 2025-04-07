AKP Türkiye’sinde bugün: Binayı MEB’den alıp Diyanet’e verdiler

Toplumsal yaşamı dinselleştirme politikaları, AKP iktidarlarında her geçen yıl etkisini daha da artırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitimden sağlığa kültür sanattan adalete kadar toplumsal yaşamın tümünde etkili kılındı. AKP idaresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nde 10 Mart’ta alınan karar ise iktidarın dini eğitim ağırlıklı politikalarına ayna tuttu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin 10 Mart tarihli toplantısında toplam 101 karar alındı. Karalar arasında, Belediye’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nun taşınmaz tahsisine yönelik bir raporu da yer aldı.

İLK TAHSİS MEB’E

Raporda, Konya Altınekin İlçesi’nde yer alan eski belediye hizmet binasının tahsisine yönelik detaylara yer verildi. Belediye binasının, 13 Aralık 2024 tarihinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildiği belirtildi. Tahsisin amacının, “Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılması” olduğu bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisli taşınmaza, Altınekin İlçe Müftülüğü talip oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Altınekin İlçe Müftülüğü’nün talebini değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu, talebi olumlu karşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 24 Şubat’ta bilgilendirme yapıldı. Müdürlüğün de onayıyla eski belediye binasının, MEB’in elinden alındığı öğrenildi.

DİYANET’E TAHSİS

MEB’den alınan bina, müftülüğün talebi doğrultusunda Diyanet’e tahsis edilmek istendi. Komisyon, nu kapsamda rapor yazarak Başkanlık Makamı’na tahsis yetkisi verilmesini istedi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen rapor doğrultusunda taşınmaz, “Diyanet Gençlik merkezi” olarak kullanılması amacıyla dört yıl süre ile bedelsiz şekilde Altınekin İlçe Müftülüğü’ne tahsis edildi.