AKP Türkiye’yi faiz lobilerine teslim etti

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Hazine’nin faiz ödemelerine ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Faize geçen yıl 564 milyar lira ödendiğini hatırlatan Dinçer, bu yılın ilk 7 ayında ise bu miktarın da çok üzerine çıkılarak 618 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Dinçer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erdoğan seçimi kazansın diye faizi indirip, enflasyonu patlatan zihniyet şimdi vatandaşın sırtına binerek yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor. 2023 yılına göre daha kötü durumda olmamız, AKP iktidarının ekonomi programının çöktüğünün en önemli kanıtıdır. Bu süreçte tasarruf dediler, vatandaşın sırtına fazladan vergi yüklediler, emeklinin hakkını yediler. AKP iktidarı faiz lobilerine verdiği bu parayı emekliye dağıtsaydı, her emekli 38 bin 625 lira alabilirdi. Halkın parasını faiz lobilerine peşkeş çekenler, emekliyi açlığa, sefalete, yokluğa mahkûm ettiler. Sıkı para politikasına rağmen bütçe açığı bu haldeyken ne enflasyon düşer ne de ekonomik göstergeler düzelir."

AKP’nin 22 yılda Türkiye’yi faiz lobilerine teslim ettiğini belirten Dinçer, "Geçtiğimiz yıl dolar cinsinden faize 28,4 milyar dolar ödendi. 2024 yılının henüz ilk ayında ise faize ödenen miktar şimdiden 20 milyar dolara yaklaştı. Son 1 yılda vatandaşa ekonomi programı diyerek göz boyamaya çalışanlar faiz artırmak, birkaç vergi ve harç artışı dışında hiçbir şey yapmadılar" ifadelerini kullandı.