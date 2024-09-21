AKP, ülkenin başına gelen en büyük felaket

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek ve Adalet" buluşmaları kapsamında Adana’da Kabzımallar Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Hatimoğulları kampanya kapsamında gerçekleştirdikleri buluşmalar hakkında bilgi vererek, ülkenin ihtiyacı olan ekmek ve adalete dikkati çekti. AKP’nin 22 yıllık iktidarında ülkeyi açlık ve sefalete sürüklediğini belirten Hatimoğulları, “Bu iktidar yönetemiyor. Toplum feryat ediyor. AKP iktidarı bu ülkenin başına gelen en büyük felaket” diye belirtti.

Tarım ülkesi olan Türkiye’nin iktidarın politikaları nedeniyle her şeyi ithal eder duruma geldiğini belirten Hatimoğulları, tarımın bittiğini, halkın açlık ve yoksulluğa itildiğini vurguladı. Çukurova bölgesinin meyve ve sebze ambarı olduğunu belirten Hatimoğulları, tarım politikaları nedeniyle çiftçinin artık üretemez ve satamaz hale geldiğini söyledi.

İnsanların ülkeyi terk ettiği dile getiren Hatimoğulları, buradaki herkesin görevinin gençlerin umudunu büyütme olduğunu dile getirdi. Mücadelenin önemine değinen Hatimoğulları, çözümün ithalatın durdurulması, tarım arazilerinin ekilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülüp çiftçiye gerekli desteğin verilmesi olduğunu ifade etti. Hatimoğulları, "Ekmek yoksa gerçekten adalet yok, adalet yoksa ekmek yok. Dolayısıyla ekmeğe ve adalete et ve tırnak gibi birbirine bağlı olan bu iki meseleye çok ihtiyacımız var" dedi.