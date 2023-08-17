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AKP Ulubey İlçe Başkanı istifa etti

Uşak’ta AKP Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran, görevinden istifa etti. AKP Uşak İl Teşkilatında AKP Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam’ın ardından AKP Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncel
  • 17.08.2023 18:43
  • Giriş: 17.08.2023 18:43
  • Güncelleme: 17.08.2023 18:45
Kaynak: iHA
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AKP Ulubey İlçe Başkanı istifa etti

Uşak’ta AKP Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran, görevinden istifa etti. AKP Uşak İl Teşkilatında AKP Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam’ın ardından AKP Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran da görevinden istifa ettiğini duyurdu.


AKP Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam’ın önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimde belediye başkan adaylığı düşündüğü için AKP Ulubey İlçe Başkanı Arif Duran ise işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa ettiği öğrenildi.

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