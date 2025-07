AKP Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir istifa etti

AKP Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir görevinden istifa etti. Demir yaptığı açıklamada "İstanbul İl Başkanlığımız ile yaptığımız istişareler neticesinde, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren büyük bir gururla yürüttüğüm AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

2021 yılından beri Üsküdar İlçe Başkanı olan Demir, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Çok değerli AK Parti Üsküdar ailem, kıymetli Üsküdarlılar;

İstanbul İl Başkanlığımız ile yaptığımız istişareler neticesinde, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren büyük bir gururla yürüttüğüm AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Görev sürem boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a,

İl Başkanlarımız Sn. Bayram Şenocak, Sn. Osman Nuri Kabaktepe ve Sn. Abdullah Özdemir'e, Önceki Dönem Üsküdar Belediye Başkanımız, MKYK üyemiz Sn. Hilmi Türkmen'e, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis üyelerimize, gayretleriyle her daim sahada olan üç kademe Mahalle Başkanlarımıza ve yönetimlerine, teşkilatımızın her kademesinde fedakarca emek veren tüm yol ve dava arkadaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen Üsküdarlı komşularımıza, her zaman koşulsuz yanımda olan, bu yolda benimle birlikte gayret eden değerli eşime, evlatlarıma ve aileme şükranlarımı sunuyorum.

Allah hepinizden razı olsun.

Sizlerle birlikte aynı davaya hizmet etmiş olmak, benim için ömür boyu onur vesilesi olacaktır.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yolumuz birdir, inancımız tamdır. Görevler geçici, davamız bakidir.

Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helal olsun.

Saygı ve muhabbetle..."