AKP vaat etti: Yusuf Tekin verilen sözleri tutmadı

AKP’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra en çok öne çıkan bakanlarından biri oldu. Tekin, her konuşmasında eğitimi ileriye götürdüklerini imkanları iyileştirdiklerini anlatıyor. Ancak 2023 seçimlerinden önce AKP’nin seçim beyannamesinde yer alan pek çok uygulama hayata geçirilmedi.

AKP’nin beyannamesinde yer alan ve gerçekleşmeyen vaatler şöyle:

>>Vaat: 3-5 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 90’a çıkaracağız.

MEB’in istatistiklerine göre 3-5 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranı sadece 49,73’te kaldı.

>>Vaat: Erken uyarı ve takip sistemini hayata geçirerek okul devamsızlığı ve terk oranlarının düşürülmesini sağlayacak ve eğitim kademelerinin tümünde yüzde 99 ve üzerinde okullaşma oranlarına ulaşacağız.

AKP’nin vaadinin aksine okullarda devamsızlık ve terk oranları artıyor. Son iki yılda örgün eğitimi terk eden öğrenci sayısı 481 bin 652 oldu. Okullaşma oranı ise ilkokulda yüzde 95,43, ortaokulda yüzde 89,09, lisede ise yüzde 82,85 oldu.

>>Vaat: Okulöncesi öğrenciler de dâhil olmak üzere 5 milyon öğrencimize verilmekte olan ücretsiz öğle yemeği desteğini devlet okullarımıza yaygınlaştırma çalışmalarına devam edeceğiz.

Ücretsiz okul yemeği yaygınlaştırılmak yerine azaltıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 623 bin 140 öğrenciye öğle yemeği hizmeti verilirken bu sayı 2023-2024’te 431 bin 558’e geriledi.

>>Vaat: Tüm okullarımızda tekli eğitime geçecek, okul sonrası etüt imkânlarını yaygınlaştıracak, velilerimizin iş hayatıyla okul programlarını uyumlu hale getireceğiz.

Hemen her seçim döneminde söz verilen ancak tutulmayan ikili eğitim sözü de tutulmadı. Hatta lisede ikili eğitimdeki öğrenci oranı yaklaşık iki kat arttı.

>>Vaat: Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız.

Tutulmayan en kritik sözlerden biri de bu oldu. Uzun süre propagandası yapılmasına rağmen seçimden hemen sonra bu sözler hiç söylenmemiş gibi davranıldı. Yusuf Tekin, mülakatın en yılmaz savunucusu oldu.