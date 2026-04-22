AKP ve DEM Partili yetkililer yanıtladı: Süreç duraklama dönemine mi girdi?

Türkiye 1 Ekim 2024'ten bu yana yeni çözüm sürecini tartışıyor. Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla başlayan, Öcalan'ın mesajıyla hız kazanan süreçte, PKK'nin kendini feshetmesi ve sembolik silah bırakma töreniyle ilk aşama kapanmıştı. Bundan sonraki aşamada ise Meclis’te kurulan komisyon çalışmaları öne çıkmış, İmralı’da AKP-MHP-DEM Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyaret sürecin en çok ses getiren gelişmesi olmuştu.

Komisyon raporunun yayımlanmasının ardından gözler yapılacak “yasal düzenlemelere” çevrilmiş, Ramazan Bayramı sonrasında adımların atılmaya başlayacağı öne sürülmüştü. Ancak bugüne kadar bu konuda bir adım atılmış değil ve taraflar bu bekleyişten birbirlerini sorumlu tutmayı sürdürüyor.

DW Türkçe’ye konuşan AKP ve DEM Partili kaynakların yaklaşımları da bu çerçevede iki farklı şekilde ifade ediliyor. AKP’li kaynaklar mevcut durumu "süreç duraklamadı, belki gerektiğinden hızlı ilerlendi" sözleriyle değerlendirirken, DEM Partili yetkililer sürecin bir duraklama dönemine girdiğini ifade ediyor. DEM Partili bir yetkili, "Biz hâlâ 18 Şubat'ta komisyon raporunun yayımlandığı gün ile aynı noktadayız, o günde çakılı kaldık" dedi.

AKP: SÜREÇ HIZLI İLERLEDİ, PKK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI

DW Türkçe’nin aktardığına göre bir AKP’li yetkili, yasal düzenlemelerin "silah bırakmanın varlığını güçlendirecek" şekilde tasarlandığını ancak şu anki temel meselenin silah bırakma sürecindeki sorunlar olduğunu belirtti.

Yetkili, PKK'nin vaat ettiği şekilde mağaraları teslim etmediğini, kampları boşaltmadığını ve sembolik olanlar dışında silah bırakmadığını kaydetti. Buna göre süreçteki beklemenin temel nedeni PKK'nin silah bırakmaması ve örgütün gerçek anlamda dağılmaması olarak ifade edildi.

Silah bırakma ile yasal adımların eş zamanlı gerçekleşemeyeceğini vurgulayan yetkili, örgütün öncelikle Öcalan'ın çağrısına uygun şekilde "hem fiziksel hem de zihinsel olarak" silah bırakması gerektiğini söyledi. Aynı yetkili, siyaset kurumunun Meclis’te kurulan komisyon aracılığıyla hızlı ilerlediğini, ancak PKK’nin silah bırakma konusunda ağır davrandığını savundu.

DEM PARTİ: SÜREÇ DURAKLAMA DÖNEMİNDE

Haberde aktarıldığına göre DEM Partili bir yetkili ise iktidarın süreci tamamen silah bırakmanın tespitine bağladığını ve bu nedenle sürecin bir duraklama dönemine girdiğini ifade etti. Aynı yetkili, "Biz hâlâ 18 Şubat'ta komisyon raporunun yayımlandığı gün ile aynı noktadayız, o günde çakılı kaldık" sözleriyle mevcut durumu değerlendirdi.

PKK ile yürütülen silah bırakma müzakerelerinin ve “eşzamanlılık” ilkesinin temel hak ve özgürlükler açısından geçerli olamayacağını savunan kaynak, “kayyum uygulamalarına son verilmesi, AİHM kararlarına uyulması, siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi konuların silah bırakma şartına bağlanamayacağını” da belirtti. Aynı yetkili, "Normalde anayasaya ve iç hukuka uymayı bile PKK'nin silah bırakmasına bağlayan bir tutumu doğru bulmadıklarını" ifade etti.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞLARI ANLAMINI YİTİRDİ

DEM Parti’ye göre süreçte ilerleme sağlanamaması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli çıkış ve taleplerinin karşılık bulmamasına yol açtı. Bu nedenle Bahçeli’nin açıklamalarının da zaman içinde eski etkisini yitirdiği değerlendiriliyor.