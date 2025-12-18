AKP ve MHP'den Şehzadeler kararı

AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından 19 Aralık'ta yapılacak belediye başkanı seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Turgut, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ardından yapılacak seçime ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılan seçim sürecinde aday çıkarmama yönünde aldıklarını hatırlatan Turgut, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir."

MHP, CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de yazılı açıklamasında, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı adaya destek vereceklerini bildirdi.

Tosuner, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine, yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur" ifadelerini kullandı.