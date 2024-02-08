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AKP ve MHP heyeti bir araya geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün partisinin AKP'den bir heyetle belediye meclis üyelerini görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Yerel Seçim 2024
  • 08.02.2024 10:59
  • Giriş: 08.02.2024 10:59
  • Güncelleme: 08.02.2024 11:13
AKP ve MHP heyeti bir araya geliyor

AKP ve MHP heyeti, 31 Mart yerel seçim öncesi belediye meclis üyelerine ilişkin görüşecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yıldız, açıklamasında, yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı ile devam eden görüşmelere hakkında bilgi verdi.

Paylaşımında, AKP ve MHP heyetinin bugün bir araya geleceğini belirten Yıldız, görüşmede, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirileceğini ifade etti.

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