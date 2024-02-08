AKP ve MHP heyeti bir araya geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün partisinin AKP'den bir heyetle belediye meclis üyelerini görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

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AKP ve MHP heyeti, 31 Mart yerel seçim öncesi belediye meclis üyelerine ilişkin görüşecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız, açıklamasında, yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı ile devam eden görüşmelere hakkında bilgi verdi. Paylaşımında, AKP ve MHP heyetinin bugün bir araya geleceğini belirten Yıldız, görüşmede, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirileceğini ifade etti. Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış işbirliği çerçevesinde,

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Meclisi Üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere,

Milliyetçi Hareket Partisi ve

AK Parti heyetleri bugün bir… — Feti Yıldız (@YildizFeti) February 8, 2024 İddia: Erdoğan İstanbul için YRP ile yeniden görüşecek