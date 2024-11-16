AKP ve MHP öğrenciye sırt döndü: Öğrencilere ek bütçeye ret

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Bakan Yusuf Tekin’e istifa çağrıları arasında tamamlanan 12 saatlik bütçe görüşmeleri, AKP ve MHP’nin öğrencilerin mağduriyetlerine kayıtsızlığını ortaya koydu. MEB’in toplam 1 trilyon 451 milyar 715 milyon TL’lik bütçesinin eğitimdeki sorunları çözmeyeceğini belirten ve bütçe için iyileştirme öneren muhalefet taleplerinin tamamı reddedildi.

MEB’e 2024 yılı için 1,4 trilyon TL’lik bütçe verildi. Bütçenin 1 trilyonluk bölümü, “Personel Giderleri” kalemine yazılırken ikili eğitim, beslenme, hijyen ve güvenlik başta olmak üzere eğitim alanında kangren halini alan sorunların çözümü için yeterli bütçe olmaması tartışmalara yol açtı.

AKP VE MHP’NİN GELENEĞİ BOZULMADI

Eğitim bütçesinin masaya yatırıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri komisyon başkanlığına, iyileştirmeler için ek kaynak talep eden toplam 18 önerge sundu. BirGün, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen ve işleme alınmayan önergelere mercek tuttu.

DEM Parti, özel eğitime muhtaç çocuklar için yeterli sayıda öğretmen, rehberlik uzmanı, psikolojik danışman ve yardımcı hizmet personeli kadrosu açılması gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda MEB bütçesinin yüzde 10'unun özel eğitime muhtaç çocukları için ayrılmasına yönelik önerge hazırlandı. Komisyonda oylanan önerge, AKP ve MHP'liler, “Hayır” oyu ile işleme alınmadı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

İYİ Parti, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarına yönelik önerge hazırladı. AKP ve MHP’li komisyon üyeleri, ilk etapta 250 bin öğretmenin mülakatsız şekilde atanmasına yönelik İYİ Parti önergesine de “Hayır” oyu kullanarak geleneği bozmadı.

EK ÖDEME

CHP, yoksulluk sınırının altında görevlerini yapmaya çalışan öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda hazırlanan ve 3, 1 milyar TL’lik ek bütçe öngören önerge, AKP ve MHP’nin reddetmesiyle komisyondan geçemedi.

KÖY OKULLARI

CHP öte yandan, köy okullarının kapatılması nedeniyle eğitime erişimleri güçleşen ve servislere mahkum edilen köydeki öğrencilerin sorunlarına da değindi. Köy okullarının yeniden açılması için MEB bütçesine 40 milyar TL ek ödenek konulması gerektiği vurgulandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na sunulan önergeye de yine AKP ve MHP milletvekilleri tarafından, “Hayır” denildi.

HER ŞEYE HAYIR OYU

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilen diğer bazı önergeler ise şöyle sıralandı:

>> Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için 50 milyar TL’lik ek ödenek.

>> Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve sayılarının artması için MEB’e 50 milyar TL'lik ek ödenek verilmesi.

>> Mesafe kuralının 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesi nedeniyle taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan öğrencilere servis desteği sağlanması.

>> Öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemek talebinin karşılanması için MEB bütçesine ek ödenek yerleştirilmesi.