AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti: İstanbul Valiliği'nden öğrenciye yemek "ikram" etmek için "hayır" etkinliği

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin "Gönülden Bir Öğün" adıyla düzenlediği öğrencilere bir öğün yemek "ikramını" duyurdu. Gökçek Nisan ayında bizzat verdiği “her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek” kanun teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatırken "Bizzat İstanbul Valiliği, İstanbul’da sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin olduğunu kabul etmişken kanun teklifimin Genel Kurul gündemine alınmasının AKP ve MHP oyları ile reddedilmesinin açıklaması nedir?" diye sordu.

"YOKSULLUĞU DA SİYASALLAŞAN YARGIYI DA ORTADAN KALDIRANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Gökçek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’den aldığım bu davetiye, neredeyse bir yıldır yaşadığım sürece dair tarifsiz duygu, düşünce ve soruları da beraberinde getirdi;

Sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için yapılan bir bağış etkinliğinin lüks otelde düzenlenmesinin amacı nedir?

Bizzat İstanbul Valiliği, İstanbul’da sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin olduğunu kabul etmişken Nisan ayında vermiş olduğum “her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek” kanun teklifimin Genel Kurul gündemine alınmasının AKP ve MHP oyları ile reddedilmesinin açıklaması nedir?

Hayırseverlerin yaptığı bağışlar CHP’li belediyeler söz konusu olduğunda “irtikap” olarak değerlendirilirken İstanbul Valiliği ya da AKP’li belediyeler söz konusu olduğunda bu bağışların irtikap suçu oluşturmaması aksine lüks otellerde şova dönüştürülmesindeki siyasi ikiyüzlülüğü nasıl izah ediyorsunuz?

Kimsenin şüphesi olmasın; yoksulluğu da siyasallaşan yargıyı da ortadan kaldırana dek mücadelemiz sürecek.

📌 Sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için yapılan bir bağış etkinliğinin lüks otelde düzenlenmesinin amacı… pic.twitter.com/Y7zGxOfZfA — Ali Gökçek (@aligokcek) January 21, 2026

"ÖĞLE YEMEĞİNİ OKULLARDA İKRAM EDİYORUZ"

Valiliğin etkinlik daveti ise şöyle:

Gönülden Bir Öğün

Hayırseverlerimizin bağışlarıyla sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğle yemeğini okullarda ikram ediyoruz. Bir öğünlük katkının kalıcı bir iyiliğe dönüştüğü Gönülden Bir Öğün Buluşmamıza teşriflerinizi bekliyoruz.