AKP ve MHP yarışmıştı: 'Millet bahçesi'nin adı "Atatürk Parkı" oldu

MHP'li belediye aaha önce "Osmancık Millet Bahçesi" olarak anılan yerin adını "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" olarak değiştirdi. Osmancık'taki belediye başkanlığı seçimlerinde MHP ve AKP aday çıkarmış, MHP'li aday seçimleri kazanmıştı.

Osmancık Belediyesi'nce eski semt pazarı ile şehirlerarası otobüs terminali yıkılarak inşa edilen "Osmancık Millet Bahçesi"nin adı değiştirildi.

Millet bahçesine Osmancık Belediye Meclisi'nce, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı" ismi verildi.

Anadolu Ajansı, daha önce adı 'Osmancık Millet Bahçesi'yken parkın tanıtımını yapan haberler geçmişti.

MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk portresiyle isim levhaları takılan parkı ziyaret etti.

Gelgör, millet bahçesinin, ilçede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan ilk sosyal alan olduğunu söyledi.

Gelgör, "Kızılırmak'ın kenarında, Osmancık Kalesi ve Koyunbaba Köprüsü ile birlikte şehrin vitrinini oluşturan, yeşil dokusuyla şehrimizin güzelliğini yansıtan bir alan. Bu alana Ata'mızın ismini vererek güzel bir hizmeti taçlandırmış olduk" dedi.

AKP VE MHP YARIŞTI

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde AKP ve MHP ittifak kursalar da Osmancık'ta ikisi de aday çıkarmıştı. MHP’nin adayı Gelgör, yüzde 41,65; AKP’nin adayı Recep Çıplak’sa yüzde 39,31 oy almış; Güngör belediye başkanı seçilmişti.