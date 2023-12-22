AKP ve MHP yerel seçim için anlaştı: MHP 30 büyükşehirden 28’ini AKP’ye bıraktı

AKP ve MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hangi şehirlerde ortak aday gösterileceği noktasında anlaşmaya vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP ile yerel seçimler için anlaştıklarını duyurdu. Yıldız, görüşmeler sonucu 30 büyükşehirde iş birliği yapılması yönünde karar alındığını bildirdi.

Feti Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

"Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır." diyen Yıldız, "Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının desteklenmesi, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun" ifadelerini kullandı.