AKP ve MHP’den gençliğe ‘hayır’ oyu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı, “Gençlik bütçesinde gençlere yer yok” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Bütçe görüşmelerinde muhalefetin 13 önergesinin tamamı AKP ve MHP tarafından reddedildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 13 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifi onaylandı. Muhalefet, toplam 300 milyar 302 milyon 192 bin TL olarak onaylanan bütçeye eklemeler yapılması amacıyla önergeler hazırladı. Komisyon başkanlığına sunulan ve komisyon toplantısında oylanan önergelerin tamamı bir siyasi gelenek halini alan, “AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” cümlesi ile rafa kaldırıldı.

CUMHUR KLASİĞİ

CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mustafa Erdem ve Cavit Arı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Bağımlılıkla Mücadele” programı için ayırdığı bütçenin artırılmasını talep etti. Bu kapsamda programın 9,9 milyon TL olan bütçesinin, 50 milyon TL’lik artışla 59,9 milyon TL’ye çıkarılması önerildi. Komisyonun AKP ve MHP’li üyeleri teklife, “Hayır” dedi. CHP milletvekilleri, lisans öğrencileri için ödenen burs miktarlarının artırılması için de önerge sundu. 2002 yılında asgari ücretin yüzde 20’si kadarı olan bursların, Kasım 2025 itibarıyla asgari ücretin yüzde 13,5’üne düştüğünü belirten CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bursların yer aldığı ödeneğe 36 milyar 246 milyon TL yükseltilmesini istedi. Teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin ret oyu ile komisyonun gündemine alınamadı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bakım ve onarımıyla ilgili bütçenin artırılması da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na verilen önergeler arasında yer aldı. CHP’liler, yurtların bakım ve onarımının yapılması, “Çocukların güvenli yurtlarda” kalması amacıyla gerekli tadilatların gerçekleştirilmesi amacıyla 20 milyar TL’lik ek ödenek teklifinde bulundu. Önerge için yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin, “Hayır” oyu için ellerini kaldırdığı görüldü.

İYİ Partili Erhan Usta da benzer bir önergeye imza attı. Bakanlığın Bağımlılıkla Mücadele Programı ödeneğinin 5 milyar TL artırılmasına teklif eden Usta, “Madde kullanımını nedeniyle 2024 yılında hayatını kaybedenlerin sayısı, 2023 yılına göre yüzde 42 artmıştır” diye konuştu. İYİ Parti’nin önergesi de komisyonun AKP ve MHP’li üyelerine takıldı.