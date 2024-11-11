AKP ve MHP’liler ajanlık düzenlemesini demokrasi tehdidi olarak nitelendirmiş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu hafta Meclis’te görüşülecek Etki Ajanlığı yasasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

“Teklifte yer verilen maddelerin gerekçesi, teklifi getirenlerin amacını açık biçimde ortaya koyuyor” diyen Günaydın, “Düzenleme, devlet ile hükümetin bu kadar iç içe geçtiği, yargının siyasallaşarak araçsallaştırıldığı bu dönemde, özelde gazeteciler genelde ise tüm muhalifler için büyük bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Etki ajanlığı yasasının daha önce Gürcistan’da hayata geçirildiğini belirten Günaydın, AKP ve MHP’li isimlerin 24-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da toplanan NATO Parlamenter Meclisi toplantısında yasayı demokrasi tehdidi olarak nitelediğini aktardı.

ŞAM'DA HAYIR DİYENLER ANKARA'DA GÖRECEĞİZ

NATO Parlamenter Meclisi’nde Türkiye’den 18 üye olduğunu ve tüm üyelerin o gün toplantıya katıldığını vurgulayan Günaydın, toplantıda ajanlık yasasına karşı oy veren isimleri de sıraladı.

Günaydın’ın paylaşımına göre yasaya karşı çıkan AKP’li isimler şöyle:

Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatma Aksal, Ali Şahin, Oğuz Üçüncü, Tuğba Işık Ercan, Mehmet Ali Çelebi ve Ziya Altunyaldız

MHP’li isimler ise şunlar:

Mevlüt Karakaya, Kamıl Aydın

Günaydın paylaşımının devamında “Sofya’da hayır diyen 10 Cumhur Ittifakı milletvekilinin Ankara’da ne yönde oy kullanacaklarını hep beraber izleyeceğiz” ifadelerine de yer verdi.

Günaydın’ın paylaşımı şöyle: