AKP ve MHP’liler ajanlık düzenlemesini demokrasi tehdidi olarak nitelendirmiş
Etki ajanlığı yasasıyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, NATO Parlamenter Meclisi toplantısında AKP’li ve MHP’li isimlerin ajanlık yasasına karşı çıktığını açıkladı. “Sofya’da düzenlemeye hayır diyen 10 Cumhur İttifakı milletvekilinin Ankara’da ne yönde oy kullanacaklarını hep beraber izleyeceğiz” diyen Günaydın, “Yasanın geçmemesi için mücadele edeceğiz” diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu hafta Meclis’te görüşülecek Etki Ajanlığı yasasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
“Teklifte yer verilen maddelerin gerekçesi, teklifi getirenlerin amacını açık biçimde ortaya koyuyor” diyen Günaydın, “Düzenleme, devlet ile hükümetin bu kadar iç içe geçtiği, yargının siyasallaşarak araçsallaştırıldığı bu dönemde, özelde gazeteciler genelde ise tüm muhalifler için büyük bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Etki ajanlığı yasasının daha önce Gürcistan’da hayata geçirildiğini belirten Günaydın, AKP ve MHP’li isimlerin 24-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da toplanan NATO Parlamenter Meclisi toplantısında yasayı demokrasi tehdidi olarak nitelediğini aktardı.
ŞAM'DA HAYIR DİYENLER ANKARA'DA GÖRECEĞİZ
NATO Parlamenter Meclisi’nde Türkiye’den 18 üye olduğunu ve tüm üyelerin o gün toplantıya katıldığını vurgulayan Günaydın, toplantıda ajanlık yasasına karşı oy veren isimleri de sıraladı.
Günaydın’ın paylaşımına göre yasaya karşı çıkan AKP’li isimler şöyle:
Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatma Aksal, Ali Şahin, Oğuz Üçüncü, Tuğba Işık Ercan, Mehmet Ali Çelebi ve Ziya Altunyaldız
MHP’li isimler ise şunlar:
Mevlüt Karakaya, Kamıl Aydın
Günaydın paylaşımının devamında “Sofya’da hayır diyen 10 Cumhur Ittifakı milletvekilinin Ankara’da ne yönde oy kullanacaklarını hep beraber izleyeceğiz” ifadelerine de yer verdi.
Günaydın’ın paylaşımı şöyle:
ETKİ AJANLIĞI DÜZENLEMESİ— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 11, 2024
Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.
Bir torba kanun niteliğindeki teklifin 16 ıncı maddesinde, TCK’ya eklenen bir madde ile kamuoyunda Etki Ajanlığı… pic.twitter.com/nDgtndculH