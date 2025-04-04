AKP ve MHP’nin gündeminde halk yok: Çocuk istismarı, ekonomik kriz önergelerine ret

TBMM’nin 28’inci Dönemini kapsayan Haziran 2023-Mart 2025 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı’na toplam 2 bin 569 araştırma önergesi verildi. Toplam 2 bin 569 araştırma önergesinin yalnızca 576’sı grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yurttaşın sorunlarının nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik önergelerin tamamı, AKP ve MHP milletvekillerinin, “Hayır” oyuna takıldı.

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın hazırladığı meclis karnesi, AKP ve ortağı MHP’nin yurttaşın sorunlarına kayıtsızlığını gözler önüne serdi. Muhalefetin verdiği tüm önergeler AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken binlerce araştırma önergesi TBMM Gündemi’ne dahi alınmadı.

AKP HALKA SIRTINI DÖNÜYOR

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP’li Akay’ın araştırma önergelerinin akıbetine yönelik soru önergesini yanıtladı. Bozdağ’ın yanıtındaki veriler üzerinden Meclis karnesi hazırlayan Akay, çarpıcı tabloyu gün yüzüne çıkardı. Çalışmasında, iktidar ve iktidar ortağının yurttaşın sorunlarına adeta sırtını döndüğünü ortaya koyan CHP’li Cevdet Akay, şunları söyledi:

“Sahada aktif olarak çalışıyor ve sorunları yakından gözlemliyoruz. Tespit ettiğimiz sorunların araştırılması ve çözülmesi için de bunları TBMM’ye taşıyoruz. Fakat ne yazık ki TBMM’ye sunduğumuz araştırma önergelerinin çoğu gündeme alınmadığı gibi, gündeme alınan önergelerimiz de AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. İktidar ve ortağı vatandaşlarımızın sorunlarını yok saydığı gibi onların yarasına merhem olacak adımları da atmıyor.”

KRİTİK ÖNERGELERE RET

AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedilen araştırma önergelerinin detayları da Akay’ın çalışmasında paylaşıldı. Reddedilen araştırma önergeleri arasında, kara para aklamanın nedenlerinin araştırılmasından kişisel verilerin ele geçirilmesine yönelik iddiaların mercek altına alınmasına ve depreme dayanıksız okulların sayısının belirlenmesine kadar çok sayıda kritik araştırma önergesi yer aldı.

AKP ve MHP’nin, “Hayır” dediği diğer bazı araştırma önergeleri, şöyle sıralandı:

• Organize suç örgütlerinin kamudaki bağlantılarının araştırılması.

• Yap–İşlet–Devret modeliyle yapılan projelerin kamuya getirdiği ekonomik yükün araştırılması.

• Vergi vermeyen ve vergi muafiyetinden yararlanan şirketlerin araştırılması.

• Türkiye'de depreme dayanıksız okulların durumlarının araştırılması.

• Ekonomik sorunların halkımıza verdiği zararların araştırılması.

• Konut kiralarındaki artışın nedenlerinin araştırılması.

• Kadına yönelik şiddetin araştırılması.

• Çocuk istismarları ve kayıp çocuk vakalarının araştırılması.