AKP yapbozdan vazgeçmiyor: Sınav sistemi yine değişiyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Programda eğitime ilişkin hedeflerde en öne çıkan vurgu sınav sistemlerine ilişkin oldu.

Programda "ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin artırılması, ölçme süreçlerinin dijital ortama taşınması ve öğrencilerin öğrenme çıktılarının bütüncül biçimde değerlendirilmesi" hedeflendi.

Buna göre ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren Okul Tabanlı İzleme uygulanarak öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek.

Ölçme ve değerlendirme sistemi, eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak.

MERKEZİ SINAVLARDA YENİ YÖNTEMLER

Ayrıca ölçme ve değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojileri aktif olarak kullanılacak. İki yıllık döngüler halinde ve 4, 8 ile 10'uncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması elektronik ortamda e-ABİDE olarak gerçekleştirilecek.

Merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak ve yapay zeka kullanımı ile açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak.

Sınav sistemi defalarca değiştiSınav sistemi AKP'nin iktidarda olduğu yıllarda bugüne kadar defalarca değişti. Her değişiklik bir öncekini arattı. İlk olarak 2003’te, üniversite giriş sınavında katsayıları yeniden düzenlendi. 2009’da üniversiteye girişte katsayı kaldırıldı. Ancak çeşitli davalar sonucunda Mart 2010’da katsayı alan dışını seçenler için 0,12; kendi alanlarını seçenler için 0,15 olarak belirlendi. 2011’de YÖK, katsayı uygulamasını tekrar kaldırdı. Katsayı, her aday için 0,12 oldu. 2005’te Liselere Giriş Sınavı (LGS) kaldırılarak Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) getirildi. 2007’de, liselere giriş sistemi tekrar değişti. Tekli sınav yerini her yıl girilecek üçlü sınava bıraktı. 2010’da liselere girişte yapılan üçlü SBS yerini tek bir sınava bıraktı. 2013’te SBS yerini TEOG’a bıraktı. Son derece karmaşık olan sistemde çocuklar 6 temel dersten 12 ayrı merkezi sınava girdi. 2010’da üniversiteye giriş sınavı ÖSS 10 yıllık uygulamanın ardından yerini ikili sınava bıraktı. YGS ve LYS olarak iki aşamada planlanan üniversite sınavı, ÖSS öncesi uygulanan sisteme benzer hale geldi. 2015’te YGS’ye 2 ay kala, YÖK, hukuk başta olmak üzere pek çok programın puan türünü değiştirdi. 2017’de Üniversiteye girişte YGS ve LYS kaldırılarak yerine yeni sınav sistemi getirildi. Adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Aynı yıl TEOG yerine Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi adı verilen yeni sistemle öğrencilerin evlerine en yakın 5 okuldan birini tercih edeceği bir sistem getirildi. Ayrıca LGS getirildi. Yükseköğretim Kurulu 2022 yılında üniversite sınavlarındaki barajları kaldırdı.

OKULLARA ŞİRKET MODELİ

Dikkat çeken diğer bir vurgu ise idareciliğin eğitimden ayrı planlanması oldu.

Programda "Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği güncellenecek. Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak. Yönetici yetiştirme sertifika programına yönelik çalıştay, seminer ve toplantılar yapılacak" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL OKULLARA DESTEK

Programda özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarına verilen devlet desteğinin devam edeceği belirtildi. Ayrıca "Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dâhil uzun vadeli işbirliği sağlanacaktır" denildi. Böylece özel sektörün eğitimde söz hakkının daha da artırılmasının önü açıldı.