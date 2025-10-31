AKP yapbozdan vazgeçmiyor: Sınav sistemi yine değişiyor
İktidarda olduğu yıllar boyunca sınav sisteminde defalarca değişiklik yapan bunun yenisine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Programı'nda hem okullarda yapılan sınavlarda hem de merkezi sınavlarda değişiklik hedeflendi.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Programda eğitime ilişkin hedeflerde en öne çıkan vurgu sınav sistemlerine ilişkin oldu.
Programda "ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin artırılması, ölçme süreçlerinin dijital ortama taşınması ve öğrencilerin öğrenme çıktılarının bütüncül biçimde değerlendirilmesi" hedeflendi.
Buna göre ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren Okul Tabanlı İzleme uygulanarak öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek.
Ölçme ve değerlendirme sistemi, eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak.
MERKEZİ SINAVLARDA YENİ YÖNTEMLER
Ayrıca ölçme ve değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojileri aktif olarak kullanılacak. İki yıllık döngüler halinde ve 4, 8 ile 10'uncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması elektronik ortamda e-ABİDE olarak gerçekleştirilecek.
Merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak ve yapay zeka kullanımı ile açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak.
OKULLARA ŞİRKET MODELİ
Dikkat çeken diğer bir vurgu ise idareciliğin eğitimden ayrı planlanması oldu.
Programda "Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği güncellenecek. Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak. Yönetici yetiştirme sertifika programına yönelik çalıştay, seminer ve toplantılar yapılacak" ifadeleri yer aldı.
ÖZEL OKULLARA DESTEK
Programda özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarına verilen devlet desteğinin devam edeceği belirtildi. Ayrıca "Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dâhil uzun vadeli işbirliği sağlanacaktır" denildi. Böylece özel sektörün eğitimde söz hakkının daha da artırılmasının önü açıldı.