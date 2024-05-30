AKP yarın kampa giriyor: Masada hangi başlıklar var?
AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın başlıyor. Milletvekillerinin de katılacağı kampta, yerel seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.
AKP'nin Kızılcahamam'da 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın milletvekillerinin Kızılcahamam'da toplanmasıyla başlıyor.
AKP'nin kampı, 1 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayıp, 2 Haziran Pazar günü kapanış konuşmasıyla sona erecek.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Kampa milletvekili ve genel merkez yönetimi katılacak.
Kampta, yerel seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.