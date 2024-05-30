AKP yarın kampa giriyor: Masada hangi başlıklar var?

AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın başlıyor. Milletvekillerinin de katılacağı kampta, yerel seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Siyaset 30.05.2024 16:06 Giriş: 30.05.2024 16:06

Güncelleme: 30.05.2024 16:06 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA