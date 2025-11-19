AKP yarın saat 15:00'te komisyon üyeleriyle toplantı yapacak

AKP'de Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak.

AKP'nin yarınki kapalı grup toplantısında da İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

Cuma günü toplanacak olan süreç komisyonu toplantısında da İmralı'ya gidiş konusunun netleştirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN KOMİSYONA HAVALE ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamalarında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından sonra İmralı'ya gidiş konusunda tartışmalar bugün de devam etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında MHP lideri Devet Bahçeli'nin "Gerekirse ben giderim" çıkışından sonra yaptığı açıklamada, "Komisyonun Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, komisyonun 21 Kasım Cuma günü İmralı'ya gitme yönünde karar vereceğini ifade ederek "Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır" dedi.