AKP Yatağan'da toplu istifa: İlçe başkanı ve yönetim görevden ayrıldı

AKP Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, Ağustos 2023'ten bu yana sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, Karaöz ile birlikte mevcut ilçe yönetimi de toplu şekilde istifa etti.

Karaöz istifa dilekçesinde, "Yatağan İlçe Başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ve ailevi sebepler dolayısıyla affımı talep eder, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tecelli eden bu kutlu davaya aktif siyaset dışında var gücümle destek olmaya devam edeceğimi belirtir, saygılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleştirilen AKP Yatağan İlçe Danışma Toplantısı’nda, yeni yönetimin belirlenmesine yönelik temayül yoklaması yapılacağı ve sürecin AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütüleceği bildirildi.