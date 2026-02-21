AKP'ye geçeceği iddia edildi: Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'dan iddialara yanıt

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’ın AKP’ye geçeceği iddiası üzerine açıklama yaptı. İddiayı kesin dille yalanlayan Ünsal, Vedat Işıkhan ile görüşmenin SGK ve vergi borçlarına çözüm amacı taşıdığını belirtti.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, CHP’li bir belediye başkanı olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Ünsal, mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceğini söyledi.

İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’ın AKP’ye geçeceğini öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan'ın katıldığı bir TV programındaki iddiası nedeniyle Ünsal, açıklama gönderdi.

Söz konusu iddiayı kesin dille yalanlanlayan Ünsal, Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin de parti değişikliğiyle ilgisi olmadığını belirtti.

Ünsal, mesajında Karşıyaka’nın CHP’li belediye başkanı olmaktan onur duyduğunu vurguladı.

SGK ve vergi borçlarıyla ilgili çözüm arayışı kapsamında yapılan görüşmenin “parti transferi” olarak sunulmasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

"ÖZEL'İN DESTEĞİ İLE MÜCADELEMİ CHP'DE SÜRDÜRECEĞİM"

Ünsal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Karşıyaka’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum.

Belediyemizin SGK ve Vergi Borçları üzerine görüşmek, çözüm önerilerini konuşmak için Sn. Vedat Işıkhan ile yaptığımız görüşmenin parti transferi olarak lanse edilmesi gerçek dışıdır.

Ben işçilerimizin alın teri için 2 senedir durmadan mücadele ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel’in desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim."