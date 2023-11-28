AKP'ye geçeceği iddia edilen eski İYİ Partili Adnan Beker'den açıklama

Geçtiğimiz hafta istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, hakkında 'AKP'ye geçecek' şeklinde çıkan iddialara "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP’de kıymetli dostlarım var. Ancak orada siyaset yapmam" sözleri ile yanıt verdi.

Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in ardından İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, AKP'ye geçeceğine ilişkin iddialara yanıtını verdi.

TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel' konuşan Beker, 'otelde fuhuş' iddiaları hakkında, "Bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener’in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var?" dedi. Keşke bu açıklamaları bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı ben de konuşmasaydım" dedi.

Beker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara’da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor."

AKP'YE GEÇECEK İDDİASI

Gürel'in "Hakkınızda AK Parti'ye geçebileceği yönünde iddialar var, şimdi ne yapacaksınız?" sorusuna Beker "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir... CHP’de kıymetli dostlarım var. Ancak orada siyaset yapmam" yanıtını verdi.