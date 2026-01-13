AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Ahmet Akın'dan açıklama

AKP'li Savcı Sayan ve Mustafa Ilıcalı tarafından AKP'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın iddialara yanut verdi.

Daha önce bu iddiaları yalanlayan Akın, Belediye Meclisi’nde konuya ilişkin bir kez daha konuştu. CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığının altını çizen Akın “Ben CHP mensubuyum nokta” ifadelerini kullandı.

Akın şunları söyledi:

“İnanın ben her günümü Balıkesir'in bildiğimiz sorunları için uğraşmakla acil sorunlarını masaya yatırıp çözmekle İhtiyaçlarını taleplerini gidebilmekle ilgili çalışıyorum ve böyle yapmaya devam edeceğim. Burada şunu da altını çizmem lazım: Hangi hemşerim gelirse gelsin kim benim yanıma gelirse gelsin cenabı Allah şahittir hiç kimseye hangi partiye oy verdin diye sormadım. Tek bir soru sordum, size nasıl yardımcı olabilirim? Defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisidir.

Evet AKP'nin seçmeninden, MHP destek seçmeninden destek aldım sağ olsunlar. Bunu da büyük bir gururla söylüyorum işin en zoru bir tarafa yatmaktır ama ben zoru tercih ettim.

Bir kez daha net bir şey söyleyeyim ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensubuyum değerli arkadaşlar.

Ancak büyük Balıkesir ailemle ilgilenmek de benim görevim ve onun için de çalışmak istiyorum.”