AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından yeni transfer iddiaları gündeme gelmişti.

Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık.

Transfer iddialarında ismi geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci söylentileri yalanlayarak, "Aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başındayız" dedi.

Kahveci, "Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.