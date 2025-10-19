AKP'ye geçeceği iddiasıyla gündeme gelmişti: Burcu Köksal, CHP kongresinde

CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen ancak bu iddiayı yalanlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'nin 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongresi'ne katıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Köksal, "Kongremiz sonucunda seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanımız Hasan Karadeniz ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.

Köksal'ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün gerçekleştirilen 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongremizle birlikte, Cumhuriyet Halk Partimizin ilimizdeki kongre süreci tamamlanmış oldu.

Kongremiz sonucunda seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanımız Hasan Karadeniz ve yönetimini tebrik ediyorum.

Kongremizin üyelerimiz, delegelerimiz ve partimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."