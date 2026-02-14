AKP'ye geçeceği konuşuluyordu: Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan iddialara cevap

Siyasette parti değiştirme ve transfer gündemleri artarken İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da AKP’ye katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre Arı, katıldığı bir televizyon programında söz konusu iddiaları reddetti.

“Doğmamış çocuğa don biçilmez” diyen Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan AK'ye katılması yönünde bir davet almadığını söyledi.

“Cumhurbaşkanımız Saray’a çağırırsa görüşmeye giderim” ifadelerini kullanan Arı, “Devlet adabı bilen biriyim. Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok ben niye bir kapıya gidip yalvarayım beni alın diye?” dedi.

"BEN TAMAM DİYENE KADAR BAŞKANIM"

Arı ayrıca, “İddia ediyorum ben burada ‘Tamam’ diyene kadar Nevşehir’de belediye başkanıyım” ifadelerini kullandı.

Siyasete AKP’de başlayan Rasim Arı, 2019 yerel seçimlerinde AKP adayı olarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 2021 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa eden Arı, 2022’de AKP’den ayrıldı. 2023’te İYİ Parti’ye katılan Arı, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti adayı olarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.