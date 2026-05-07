AKP'ye geçeceği öne sürülmüştü: Burcu Köksal hakkında yeni iddia

CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceği iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal iddiaları yalanladı.

Gazeteci Mustafa Yavuz konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dün Ankara Kalecik Belediye Başkanı’na iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında CHP’li bir belediye meclis üyesi, Burcu Başkan’a 'İstifa edeceğiniz konuşuluyor' diye soru soruyor. Burcu Hanım ise soruya net cevap veriyor: 'Asla CHP’den istifa etmem, bu söylentilere inanmayın' diyor."

NE OLMUŞTU?

Yandaş gazeteci Sinan Burhan Köksal'ın AKP'ye geçeceğini iddia etmişti. Burhan, TV100'deki yayında "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği kulisini paylaşıyorum. Kaynaklarıma güveniyorum, yakın bir zamanda bu geçiş gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Yarkadaş ise "Burcu Köksal’ın da eşinin de telefonları kapalı. 'Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek' diye kesin bir cümle kuramam" demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise konuya ilişkin şunları demişti: "Burcu Köksal, eşi üzerinden tehdit edilerek CHP'den istifaya ve AK Parti'ye katılmaya zorlanıyor. Burcu Hanım’a sesleniyorum; hiçbir tehdide boyun eğme, bu kirli tuzağı boz!"