AKP'ye geçecek iddiası: CHP'den "Burcu Köksal" açıklaması

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği iddia edilirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, CHP çatısı altında halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının, seçmen iradesine uygun bir şekilde görev yapmasının temel sorumluluk olduğu vurgulandı.

"SEÇMENİN İRADESİ KORUNMALI"

Parti, seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasının ve CHP’nin siyasi çizgisinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada ayrıca, Burcu Köksal’ın CHP kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket etmeye devam ettiği sürece il örgütü olarak destek vermeyi sürdürecekleri ifade edildi.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI EN TEMEL SORUMLULUĞUDUR"

CHP Afyon İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”