AKP'ye geçecekleri iddia ediliyordu: Ankara'da CHP'li üç belediye başkanından açıklama

CHP’nin birçok belediyeyi yeniden kazandığı ve yeni belediyeler eklediği, AKP açısından ise ağır bir yenilgiyle sonuçlanan 2023 yerel seçimlerinden bu yana siyasette çok sayıda “parti değiştirme” vakası yaşandı. İktidarın belediyeler üzerindeki yoğun baskılarının etkisiyle, hem yerel yönetimlerde hem de milletvekili düzeyinde partilerinden istifa ederek AKP’ye geçen birçok isim oldu.

Ankara’da da bir süredir bazı belediye başkanlarının CHP’den AKP’ye geçeceği yönünde iddialar gündeme gelirken, adı geçen belediye başkanlarından üçünden art arda açıklamalar geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP’den istifa edeceklerine ilişkin iddialara sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi.

Yakup Odabaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum.”

"BU YOLDA AYRILIK, FARKLI BİR YÖN ARAYIŞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da açıklamasında, şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik'te ve Ankara'da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"MANSUR YAVAŞ İLE YOLUMUZ BİRDİR"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal medya hesabından, "Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında" diyerek, şu açıklamayı paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."