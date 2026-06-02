AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'li 10 ilçeye ilaçlama hizmetini kesti

Aydın'da CHP'li 10 ilçe belediye başkanı, Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa etmesiyle AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama görevini yerine getirmediğini açıkladı.

Aydın'da Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, kentteki ilaçlama sorununa ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun yönetiminde olduğu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olan ilaçlama hizmetini kestiği belirtildi.

Belediye başkanları, ilaçlama hizmetlerinin ilçe belediyeleri tarafından sağlanacağını ifade etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz! İlaçlama ile ilgili yetki ve sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen bu görevin yerine getirilmemiş olması halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Sivrisinek ve haşere istilasıyla vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu ihmalkârlığa seyirci kalamayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yerine getirmediği ilaçlama hizmeti, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu akşamdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Halk sağlığı ihmale teslim edilemez."