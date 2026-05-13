AKP'ye geçen Burcu Köksal törenle karşılandı: "Yeni bir dönem" vurgusu

AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için memleketinde karşılama töreni gerçekleştirildi.

Köksal, dün gerçekleştirilen AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından AKP'ye geçen Burcu Köksal dahil bazı isimlere rozet takıldı.

Köksal'a, daha önce kendisini "ırkçı" ve "faşist" ifadeleriyle hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı.

"AİLENİN KUTSALLIĞI" VURGUSU

Köksal, törenin ardından yaptığı kısa konuşmada, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.

Törenin ardındna bugün memleketine dönen Köksal, bazı vatandaşlar ve AKP'liler tarafından törenle karşılandı. Burada konuşan köksal Erdoğan'ın "önderliğinde" hizmete devam edeceğini belirtti.

Köksal, "Afyonkarahisar'a daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve taleplere daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attıklarını" ifade etti.

Köksal, şöyle konuştu:

"Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Ve daha önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

Daha sonra AKP Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin konuşma yaptı. Köksal ve beraberindekiler, törenin ardından belediye binasına geçti.