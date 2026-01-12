AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır hızını alamadı, Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak AKP'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına asker selamı verdi.

Mersin'de düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Çakır, “Mersin’de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak” iddiasında bulundu.

AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır hızını alamadı, Erdoğan'ın fotoğrafına selam durduhttps://t.co/TF6BR9yiAc pic.twitter.com/WmZsUY2OXw — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 12, 2026

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerini sıralarken hızını alamayan Çakır, salonda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak asker selamı verdi.

NE OLMUŞTU?

"Kılıçdaroğlucu olduğum için" dışlandım diyerek CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak 2026'da AKP'ye katılmıştı.

Çakır AKP rozeti takıldıktan sonra oldukça ateşli bir konuşma yapmış, "İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullanmıştı.

Çakır, daha sonra, Erdoğan'a asker selamı vermişti.