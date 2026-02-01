AKP'ye geçen milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan emeklilere: "Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AKP'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emeklileri hedef aldığı sözleri dikkat çekti.

Katıldığı bir programda konuşan AKP'li milletvekili, açlık sınırının altındaki maaşa karşı zam taleplerini ifade eden emeklilere yönelik şu sözleri kullandı:

"20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?"

Çakır sözlerini "Bu ülkede Suriye'de elin koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına saygılı bir alkış yapalım" sözleriyle sonlandırırken salonda bulunan bir grubun da Çakır'a destek verdiği ve slogan attığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Çakır, disipline sevk edildiği CHP'den istifa etmiş, "Kılıçdaroğlucuyum diye partiden dışlanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Kısa bir süre sonra AKP'ye geçen Çakır'a rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Çakır geçtiğimiz günlerde ise Erdoğan'ın resmine selam durduğu görüntüsüyle gündem olmuştu.