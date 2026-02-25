AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu, 'ihaleye fesat karıştırma' davasında beraat etti
CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılandığı davada karar duruşması bugün görüldü.
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Özlem Çerçioğlu ile birlikte bazı sanıklar hakkında beraat kararı verildi. İhalelerden birine ilişkin dosyada 7 sanık çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
İddianamede, aralarında Çerçioğlu’nun da bulunduğu 33 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla hapis cezası talep edilmişti.
DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
2013–2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapatılan Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davalar birleştirilmişti.
Davada Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 8 sanık hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlaması bulunuyordu.