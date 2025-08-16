AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk açıklama

CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parti değişikliğinin ardından ilk kez basına demeç verdi.

tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, AKP’ye geçişiyle ilgili soruyu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'zaten yakın bir dostluğu' olduğunu belirterek yanıtladı.

"KENDİSİYLE İYİ BİR DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

Çerçioğlu, “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” diye konuştu.

Çerçioğlu, "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı" dedi.