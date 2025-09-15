AKP'ye geçen Özlem Vural'a "hakaret" iddiası: CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Kılıç serbest bırakıldı

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımlar yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kılıç, Beykoz Adalet Sarayına götürüldü.

Burada savcılığa çıkartılan Kılıç, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.

Bugün CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında gözaltı kararı verilmıştı.

Avukat Burak Saldıroğlu, Kılıç'ın gözaltı gerekçesinin, CHP'den AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hakkında paylaşımlar olduğunu ifade etmişti.

Saldıroğlu, "Gece saatlerinde ifadeye çağrılan müvekkilimiz Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltı kararı verilmiştir. Ne baskılar ne de gözaltılar bizleri korkutabilir. Başkanımızın ve mücadelemizin yanındayız!" ifadelerini kullanmıştı.