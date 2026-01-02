AKP'ye geçen Özlem Vural'dan 'İBB itirafçısına' 139 milyonluk ihale!

İBB'ye yönelik operasyonların ardından CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Sarı kardeşlerin şirketi Zenit Yapı'ya 139 milyon TL’lik ihale verdi.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in sık sık tartışmalı uygulamalarla gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Ahmet Sarı’nın bağlantılı olduğu bir şirketin, Beykoz Belediyesi’nden yüksek bedelli bir ihale aldığı ortaya çıktı.

İTİRAFÇI OLDU, İHALEYİ KAPTI

İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmanın beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Sarılar İnşaat’ın sahipleri Ahmet Sarı ve kardeşi İsmail Sarı da bulunuyordu. “Rüşvet verme” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla tutuklanan Sarı kardeşler, 27 Mayıs 2025’te savcılığa başvurarak etkin pişmanlık talebinde bulundu.

Savcılık, ifadeleri yeterli bularak iki kardeşin de tahliyesine karar verdi. Ahmet Sarı’nın ifadesinde, “İşlerim için rüşvet verdim” dediği kamuoyuna yansımıştı.

Bu gelişmelerin ardından, Sarı kardeşlerle bağlantılı bir şirketin Beykoz Belediyesi’nden ihale alması dikkat çekti.

Beykoz Belediyesi, 19 Aralık’ta “2 aylık muhtelif cins ve miktarda iş makinesi ve araç kiralama hizmeti alımı” işi için ihaleye çıktı.

Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen “pazarlık usulü” ile yapılan ihalenin, 139 milyon 262 bin 180 TL bedelle Zenit Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği öğrenildi.

İSTİFA EDİP AKP'YE GEÇMİŞTİ

Zenit Yapı’nın, etkin pişmanlıktan yararlanan Sarılar kardeşlerin kurucusu olduğu ve Sarılar şirketler grubu bünyesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Özellikle Özlem Vural Gürzel’in CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesinin ardından belediyede alınan kararların mercek altına alındığı bir dönemde gerçekleşen bu ihale, siyasi ve hukuki tartışmaları daha da alevlendirdiği ifade edildi.