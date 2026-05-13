AKP'ye geçen Veysel Topçu'nun oğlu hakkında iddialar: Önce kaza sonra cinsel saldırı!

CHP'den ayrılarak AKP’ye katılan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun oğlu A.T.’nin “cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı. A.T.’nin daha önce de ölümlü bir trafik kazası soruşturmasında adının geçtiği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun oğlu A.T.’nin karıştığı bir trafik kazası ve cinsel saldırı skandalına ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Terkoğlu'nun aktarımına göre, Mayıs 2025'te bir astsubayın kullandığı araç ile başka bir otomobil çarpıştı, kazada astsubayın eşi ve çocuğu ağır yaralandı. Astsubayın eşi kaldıırldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı iki zabıta üstlendi ancak devam eden soruşturma kapsamında şoför koltuğunda A.T'nin oturduğu tespit edildi. A.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Topçu'nun oğlu iddiaya göre AKP’li bir siyasetçinin kızına cinsel saldırıda bulunmasının ardından tutuklandı. Bir süre sonra serbest bırakıldı.

"TRANSFER, AYYUKA ÇIKAN OLAYLARIN ARDINDAN GELDİ"

Terkoğlu, Onlar TV'de yaptığı açıklamalarda özetle şu ifadeleri kullandı:

"AKP'ye geçen Dinar belediye başkanı Veysel Topçu'nun oğlu geçen sene astsubayın arabasına çarpıyor, astsubayın eşi ve çocuğu ağır yaralanıyor. Oğlu olay yerini terk ediyor. Olay yerine 2 zabıta gelip kazayı üstleniyor. Kamera kayıtları dikkatli bir şekilde incelendiğinde şöför koltuğundan inen kişinin CHP’li belediye başkanının oğlu olduğu görülüyor. Zabıtalar kazaya karışan başkanın oğlunun kıyafetlerini giyiyor. Veysel Topçu’nun oğlu Antalya’da yakalanıyor adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Veysel Topçu’nun oğlu başka bir haber ile gündeme geliyor. Veysel Topçu'nun oğlu AKP’li siyasetçinin kızına cinsel saldırı nedeniyle tutuklanıyor. Son günlerde ise oğlun serbest bırakıldığı görülüyor. İşte tam da transfer bu haberlerin Dinar'da ayyuka çıkan olayların ardından geldi. Belki de Dinar Belediye Başkanı da oğlu üzerinden bir ayrıma zorlandı."