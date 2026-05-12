AKP'ye geçmesi beklenen Dinar Belediyesi'nin 'borç' afişi yeniden gündemde

CHP oylarıyla belediye başkanı seçilen Topçu’nun, AKP’ye geçeceği iddiaları sonrası; göreve geldikten kısa süre sonra belediye binasına astırdığı afiş sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Topçu, belediye binasına AKP döneminin enkazı olarak borç listesini asmış, 125 milyon liralık devasa tutara dikkat çekmişti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın bugün AKP'ye geçmesi beklenirken, 7 belediye meclis üyesi ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da AKP’ye geçeceği öne sürülüyor.

Köksal’a tepkiler sürerken, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun daha CHP oylarıyla seçildiği süreçte belediye binası önüne astığı afiş sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Makam odasına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asan Veysel Topçu’nun geçtiğimiz yıl nisan ayında belediye binasına astırdığı afişte, önceki AKP döneminden kaldığı belirtilen yaklaşık 125 milyon liralık borç kamuoyuna duyurulmuştu.

Topçu’nun AKP’ye geçeceği iddialarının ardından, geçmişte yaptığı borç açıklamaları ve belediye binasına astırdığı afiş yeniden sosyal medyada gündem oldu.